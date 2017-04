Für Andre Schürrle könnte die Saison bereits beendet sein. Laut Bild hat sich die Achillessehne des Dortmunder Offensivspielers entzündet.

Bereits seit dem 4:1-Sieg in Aserbaidschan plagen Schürrle heftige Schmerzen. Am Montag ließ sich der 26-Jährige in der Praxis von Bayerns früherem Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München untersuchen.

Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer zum BVB hat Schürrle mit mehreren Verletzungen zu kämpfen.