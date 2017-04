In Bundesliga Aktuell gibt es alle Informationen zu den Pokal-Halbfinalspielen. Desweiteren erklärt Bastian Schweinsteiger im exclusiven SPORT1-Interview, warum er sich für einen Wechsel in die MLS entschieden hat - mehr sehen Sie ab 18 Uhr in Bundesliga Aktuell im TV auf SPORT1.

Die Themen der Sendung im Überblick:

- SPORT1 zu Besuch bei Bastian Schweinsteiger: So hat der Weltmeister den Wechsel in die USA erlebt

- Pokalfieber der Extraklasse: Alles zu den Halbfinals im DFB-Pokal

- Lahms Abschied: So will sich der Bayern-Star in seiner letzten Saison verabschieden