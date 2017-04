Bundesligist Bayer Leverkusen kann am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Freiburg (ab 15 Uhr in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) vermutlich wieder auf seinen Torjäger Chicharito zurückgreifen. Der Mexikaner konnte am Dienstag erstmals nach seiner Oberschenkelzerrung wieder die komplette Trainingseinheit absolvieren. "Er fühlt sich gut", sagte Bayer-Trainer Tayfun Korkut anschließend.

Auch Innenverteidiger Jonathan Tah konnte nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Teamtraining einsteigen. Ob es für den Nationalspieler, der wegen seiner Verletzung bereits seit Anfang Februar pausiert, bis zum Sonntag reicht, ist aber noch offen.