Selten war der Abstiegskampf in der Bundesliga so spannend wie in dieser Saison. Nach 27 Spieltagen muss selbst Schalke 04 als Zwölfter noch um den Klassenerhalt bangen. Durch den 3:2-Sieg des FC Ingolstadt gegen Augsburg haben auch die Schanzer wieder realistische Chancen auf den Verbleib in der Bundesliga. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Zähler.

Wer steigt direkt ab? Wer muss in die Relegation? Mit dem SPORT1-Tabellenrechner können Fußball-Fans die restlichen sieben Spieltage bereits im voraus tippen. Viel Spaß dabei!

Hier geht's zum SPORT1-Tabellenrechner