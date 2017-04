Nach dem 1:4-Debakel gegen den FC Schalke 04 gab es noch weit nach Spielschluss Proteste der Fans von Bayer Leverkusen am Stadion.

Rund 200 Ultras blockierten den Ausgang und stellten die Spieler um Kapitän Sven Bender zur Rede. Auch Ömer Toprak humpelte in Krücken an, die Mannschaft diskutierte mit den Anhängern am Zaun.

Mit "Schade raus"-Rufen forderten die Anhänger die Ablösung des Bayer-Geschäftsführers Michael Schade. Doch es gab auch aufmunternde Worte ("Niemals 2. Liga") für die Mannschaft, die sogar Applaus erntete.

Nach nur einem Sieg aus den letzten zwölf Pflichtspielen ist Bayer nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt, die Konkurrenz kann am Wochenende aber noch nachziehen.

Sportdirektor Rudi Völler stärkte Trainer Tayfun Korkut direkt nach der Partie den Rücken, will mit ihm auch die letzten drei Partien bestreiten.