Hiobsbotschaft für die Familie von Bayern-Star Arturo Vidal.

Übereinstimmenden Medienberichten in seiner Heimat Chile zu Folge ist Ignacio Eduardo Neira Guerra, Lebensgefährte von Vidals Schwester Ambar, am Samstag in der chilenischen Hauptstadt Santiago erschossen worden.

Der 30-Jährige wurde im Inneren seines Autos aufgefunden und ins Krankenhaus Barros Luco gebracht. Dort erlag er wenige Minuten später seinen Verletzungen. Sechs Kugeln wurden im Wagen entdeckt, ein Kopfschuss war die Todesursache.

Ambar Vidal bestätigte der örtlichen Polizei die Identität des Mannes. Die Hintergründe des Vorfalls sind den Meldungen zu Folge bislang unbekannt.