Der Hamburger SV muss im Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm und im LIVETICKER) auf Torhüter Rene Adler verzichten.

Der 32-Jährige zog sich bei der 0:3-Niederlage bei Borussia Dortmund am Dienstag eine Brustkorbprellung zu. Ein Einsatz am Samstag komme für Adler noch früh, teilte der HSV via Twitter mit.

Bis zuletzt hatte es Hoffnung auf einen Einsatz gegeben. Anstelle von Adler wird voraussichtlich Christian Mathenia das Tor der Hamburger hüten, der Sommer-Neuzugang hatte Adler bereits zwischen dem 11. und 18. Spieltag vertreten.