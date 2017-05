Mit der TSG Hoffenheim marschierte Ralf Rangnick einst von der 3. Liga in die Bundesliga durch, wurde 2010 sogar sensationell Herbstmeister.

Offenbar lief damals hinter den Kulissen aber nicht alles glatt - besonders nicht mit Mäzen Dietmar Hopp. Jetzt äußerte sich der 77-Jährige im Interview mit der Sport Bild zur damaligen Situation.

"Ralf Rangnick hat bei uns tolle Arbeit geleistet. Bevor er angefangen hatte, bekam er von mir ein Budget 40 Millionen Euro. Das fand er gut. Aber dann hat er gemacht, was er wollte und das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Das hätte nicht länger so weitergehen können", erklärte Hopp. "Manager Jan Schindelmeiser sollte die Ausgaben-Wut von Ralf Rangnick bremsen. Er war Rangnicks Vorgesetzter. Behandelt hat der ihn aber als seinen Mitarbeiter."

Streitpunkt Gustavo und Gomez

Hopp prangert also im Nachklapp an, dass Rangnick zügellos mit dem Budget umging. Als der Trainer seinerzeit für den ausfallenden Chinedu Obasi Ersatz forderte, eskalierte die Situation. "Er kam mit Mario Gomez. Der sollte 30 Millionen kosten. Da habe ich gesagt: Ralf, das schaffe ich nicht und ich will es auch nicht", sagte Hopp.

Auch wegen des Verkaufs von Luiz Gustavo zu den Bayern sei es zu Problemen gekommen. Rangnick wollte den Brasilianer nicht abgeben. "Gustavo wollte unbedingt weg, weil er woanders mehr Geld verdienen konnte. In einem Brief haben wir ihm zugesagt, dass er im Winter gehen darf, wenn wir einen gleichwertigen Ersatz finden. Diesen Brief hat Ralf Rangnick mit unterschrieben. Kurzum: Er ist nie hintergangen worden", sagte Hopp.

"Haben kein Verhältnis mehr"

Nach zwei Aufstiegen und der Herbstmeisterschaft stürzte Hoffenheim auf Rang sieben ab. Am Neujahrstag 2011 verkündete Rangnick seinen Rücktritt.

Auch hierzu schilderte Hopp den Ablauf: "Drei Tage nach der Auseinandersetzung um Gustavo hat mir Rangnick gesagt, dass er weitermachen will. Ich habe ihm geantwortet, dass ich das nicht mehr will. Aber aufgrund seiner Verdienste hat er es nicht verdient, entlassen zu werden. Er sollte von sich aus gehen. Diesen Ablauf kann er nicht vergessen haben. Heute haben wir kein Verhältnis mehr."