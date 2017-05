Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Abstiegsgipfel zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg.

Mit einem Sieg würde der HSV an den Niedersachsen vorbeiziehen - dass Wolfsburg dadurch auf den Relegationsplatz fällt, ist jedoch nicht sicher.

Wolfsburg (33:50, -17) ist punktgleich mit dem FC Augsburg (35:51, -16) und Mainz 05 (44:53, -9) und könnte bei einer knappen Niederlage noch an den Konkurrenten vorbeiziehen.

Voraussetzung ist jedoch, dass Augsburg (in Hoffenheim) mit mindestens drei Toren Unterschied verliert bzw. um zwei Tore höher verliert, wenn Wolfsburg gleichzeitig mindestens zwei Tore mehr als der FCA schießt. Bei Punkt- und Torgleichheit würde der direkte Vergleich für den VfL sprechen (2:0 und 1:2).

Dass Mainz (in Köln) auf den Relegationsplatz abrutscht, ist indes höchst unwahrscheinlich: Dafür müsste Mainz (-9) mit dem Torverhältnis an Wolfsburg (und Augsburg) vorbeiziehen, das ihrerseits bei einer Niederlage schon bei mindestens -18 Toren steht. Mainz kann also nur noch theoretisch 16. werden.

Gewinnt der HSV (35 Punkte) gegen Wolfsburg nicht, kann kein anderes Team mehr auf den 16. Platz zurückfallen.