RB Leipzig ist seinem Ruf als Blitzstarter auch gegen den FC Bayern gerecht geworden und hat damit einen Bundesliga-Rekord eingestellt.

Marcel Sabitzers Führungstor nach nur 65 Sekunden war der schnellste Treffer des Aufsteigers in dieser Spielzeit. Doch damit nicht genug: Mit nun neun Treffern in den ersten sechs Minuten egalisierten die Sachsen die Bestmarken von Eintracht Frankfurt und des 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt, die in den Bundesliga-Spielzeiten 1971/72 bzw. 1982/83 ebenfalls neun Mal in den ersten 360 Sekunden einer Partie erfolgreich waren.

Für die Münchner war es indes das schnellste Pflichtspiel-Gegentor seit dem 22. August 2015, als Kevin Volland, damals noch in Diensten der TSG Hoffenheim, Manuel Neuer bereits nach neun Sekunden überwunden hatte.