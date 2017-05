Wer könnte Thomas Tuchel beerben, sollte der Trainer von Borussia Dortmund am Ende der Saison seinen Job los sein?

Als ein möglicher Nachfolger wird immer wieder Lucien Favre gehandelt. Der Ex-Gladbacher stand bei den Schwarz-Gelben schon einmal hoch im Kurs - damals als die Bosse einen Nachfolger für Jürgen Klopp suchten. Man entschied sich letztlich für Tuchel.

Wagt der BVB im Sommer einen neuen Anlauf? Ein Wechsel Favres könnte womöglich an einem gewissen Jean-Pierre Rivere scheitern. Der Mann ist Präsident von OGC Nizza, Favres derzeitigem Arbeitgeber.

Favre: "Ich bin am Limit"

Der französischen Zeitung L'Equipe sagte Rivere: "Dass Dortmund ihn haben will, ist eine super Idee. Aber wir wollten ihn eben schon vorher haben. Favre bleibt!"

Ohnehin stellt sich die Frage: Will sich Favre das stressige Bundesliga-Geschäft noch einmal antun? Der Zeit sagte er dieser Tage: "Ich habe noch nie in meinem Leben so intensiv gearbeitet. Ich bin an meinem Limit."

Fraglich, ob er sich in dieser körperlichen Verfassung mit Dortmund überhaupt einen Gefallen tun würde...