Nachdem in den vergangenen Tagen vermehrt Gerüchte über ein vorzeitiges Ende von Thomas Tuchels Trainertätigkeit bei Borussia Dortmund aufkamen, meldete sich der BVB-Coach nun selbst zu Wort.

In einem Interview mit dem US-Sender Fox Sports klärte Tuchel seine Interviewpartner zunächst über die Geschehnisse vom Wochenende auf. "Die Gerüchte kamen aufgrund eines Interviews, das Herr Waztke am Samstag gab, auf. Also an einem wichtigen Tag", berichtete Tuchel.

Der Dortmunder Trainer sagte allerdings, es sei das "das gute Recht" des BVB-Chefs. "Er ist der Boss und wir haben damit umzugehen."

Detailliert dazu äußern wollte sich Tuchel jedoch erneut nicht. "Die Gerüchte sprießen, aber ich werde sie nicht kommentieren, weil ich mich auf meine Mannschaft konzentrieren muss. Es stehen noch zwei Ligaspiele und das Pokalfinale aus und wir haben große Ziele, die wir erreichen können."

Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison noch Cheftrainer in Dortmund sein werde, antwortete Tuchel mit einem breiten Grinsen: "Ich werde gegen Augsburg der Cheftrainer sein, das ist sicher."

Bildergalerie Das wären die Alternativen für den BVB zu Thomas Tuchel 16 Bilder

Am Montag hatte Tuchels Berater Olaf Meinking im Gespräch mit SPORT1 deeskalierend gewirkt. "Für mich ist es wichtig, dass Thomas Tuchel in dieser Sache nicht weiter beschädigt wird. Thomas war und ist in allen seinen Aussagen sehr ehrlich und aufrichtig. Mir ist sehr daran gelegen, dass wir den sogenannten 'Dissens' ausräumen."