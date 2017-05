Thomas Tuchel hat Marc Bartra nach dessen Rückkehr in den Kader von Borussia Dortmund in höchsten Tönen gelobt.

"Wir sind sehr froh, weil Marc einfach ein riesengroßer Faktor auch menschlich ist. Er hat so eine positive Energie in sich. Er will immer dazu lernen. Er will immer das Beste im Training geben. Das ist so ein großer Unterschied, ob er da ist oder nicht", erklärte der Trainer nach dem 1:1 in Augsburg.

Vier Wochen, nachdem er sich beim Bombenanschlag auf den BVB-Bus eine Verletzung am rechten Unterarm zugezogen hatte, saß Bartra beim FCA wieder auf der Bank. Zum Einsatz kam er jedoch nicht.

"Ich hätte ihm gerne ein paar Minuten gegeben, aber das Spiel hat es nicht hergegeben. Ich weiß aber auch, dass Marc da gar nicht sauer ist", meinte Tuchel.

Bartra trägt zwar noch eine Manschette am Arm, hat jedoch laut Tuchel keine Angst vor Zweikämpfen und ist einsatzfähig. Der Verteidiger hat am 34. Spieltag (gegen Bremen) und eine Woche später im DFB-Pokalfinale (gegen Frankfurt) noch die Chance aufs Comeback in dieser Saison.