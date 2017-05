Bayer Leverkusen ist noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. Die Werkself sicherte sich durch ein 2:2 (0:1) im 60. rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln vorzeitig den Klassenerhalt.

Dennoch geht für Tayfun Korkut, der keines der fünf Heimspiele unter seiner Regie gewann und insgesamt bisher nur acht von 30 möglichen Punkte holte, die Zeit auf der Bayer-Bank nach dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag in Berlin zu Ende. Dies bestätigte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade unmittelbar nach Spielschluss.

Bayer trennt sich von Korkut

Bayer will zeitnah einen neuen Chefcoach vorstellen, der das Team kommende Spielzeit wieder in den Europacup führen soll.

Für Köln setzte es indes im Endspurt um einen Platz in der Europa League einen Dämpfer (Die Tabelle der Bundesliga). Die Geißböcke müssen zum Saisonabschluss am kommenden Samstag den FSV Mainz 05 schlagen.

Die Gäste waren durch Milos Jojic (14.) und den ersten Bundesligatreffer von Youngster Lukas Klünter (49.) glücklich 2:0 in Führung gegangen. Stefan Kießling (60.) und Joker Joel Pohjanpalo (71.) machten Bayers Klassenerhalt perfekt (Die Statistiken zum Spiel).

Horn mehrfach überragend

Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena, wo sich die rotgekleidete Leverkusener Fanwand dem in weiß getauchten FC-Block gegenübersah, übernahmen die Gastgeber nach einer kurzen Abtastphase das Kommando. Der überragende FC-Torwart Timo Horn verhinderte zunächst in der achten Minute mit einer Glanzparade gegen Kießling einen Rückstand seiner Mannschaft, ehe er zwei Minuten später erneut gegen den Bayer-Routinier rettete.

Kurz darauf vergab Tin Jedvaj die nächste Chance für die Hausherren.

Der Kroate war anschließend auch am Treffer von Jojic beteiligt, als er dessen Schuss aus 15 Metern unhaltbar für seinen Torwart Bernd Leno ins eigene Tor abfälschte. Bayer ließ sich davon aber nicht beeindrucken und machte weiter Druck. Kießling, der unter anderem in der 37. Minute den Pfosten traf, und Javier "Chicharito" Hernandez hatten noch vor der Pause große Möglichkeiten zum Ausgleich. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen).

Joker Pohjanpalo lässt Bayer aufatmen

Leverkusen startete mutig in den zweiten Durchgang, wurde dann aber durch Klünter kalt erwischt. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler düpierte die komplette Bayer-Abwehr und beendete sein Solo mit dem 2:0. Bayer-Keeper Bernd Leno sah dabei nicht gut aus.

Bayer gab aber nicht auf, schaltete direkt wieder auf Offensive und kam durch Kießling und Pohjanpalo, der zwei Minuten nach seiner Einwechslung für den wieder einmal glücklosen Chicharito traf, zum verdienten Ausgleich (Der 33. Spieltag im Überblick).

In der Schlussphase wäre Bayer in Person des eingewechselten Leon Bailey um ein Haar sogar noch der Sieg gelungen, der Jamaikaner setzte in der 86. Minute seinem Schuss aber an den Pfosten.