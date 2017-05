Bundesliga-Dino Hamburger SV steht dicht vor der dritten Relegation innerhalb von vier Jahren, muss aber dank Pierre-Michel Lasoggas Tor (90.+2) immerhin nicht mehr den ersten direkten Abstieg der Klubgeschichte fürchten. (Die Tabelle der Bundesliga)

Der Angreifer erzielte den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand beim FC Schalke 04 und besiegelte damit den Abstieg des FC Ingolstadt (1:1 beim SC Freiburg). (Der 33. Spieltag im Überblick)

https://twitter.com/iMFootballNews/status/863418673826078722

"Ich bin heute überglücklich, dass ich das Tor geschossen habe. Das war extrem wichtig und wir wahren uns die Chance, direkt in der Liga zu bleiben. Direkt absteigen können wir nicht mehr", freute sich Hamburgs Retter, der über ein Jahr nicht getroffen hatte, bei Sky: "Es war ein scheiß Jahr für mich, aber ich bin stolz auf mich, dass ich nie aufgegeben habe."

In allerletzter Sekunde landete der Ball nach einem Kopfball von Sead Kolasinac noch im HSV-Tor, doch da der vorangegangene Eckstoß die Grundlinie überquert hatte, wurde der Treffer zurecht nicht anerkannt.

Hamburg bittet Wolfsburg zum Endspiel

Allerdings dürfen sich die Hanseaten wie schon 2014 und 2015 auf ein Abstiegsduell mit dem Zweitliga-Dritten vorbereiten. Der HSV (35 Punkte) empfängt am letzten Spieltag den VfL Wolfsburg und kann nur mit einem Sieg seine Chancen auf den direkten Klassenerhalt wahren. (Der SPORT1-Tabellenrechner)

"Wir müssen den Sack nächsten Samstag gegen Wolfsburg zumachen. In der Nachspielzeit waren es sehr emotionale Momente, das vergisst man nicht so schnell. Wir haben uns den Punkt redlich verdient", meinte HSV-Coach Markus Gisdol.

Winter-Neuzugang Guido Burgstaller (25.) erzielte mit seinem neunten Saisontreffer die Schalker Führung. Bobby Wood hatte freistehend die große Chance zum Ausgleich (87.) vergeben.

Vor 62.271 Zuschauern in der ausverkauften Arena hielten die Gäste das Spiel mit durchaus hoher Lauf- und Kampfbereitschaft lange Zeit offen, waren aber im Abschluss wie schon in den vergangenen Wochen harmlos.

Wood und Jatta scheitern

Die besten Chancen vor der Pause vergab der erneut schwache Wood (39.), der aus aussichtsreicher Position weit verzog, sowie Bakery Jatta (45.) nach einem Konter. Jatta, der überraschend den Vorzug vor Michael Gregoritsch erhielt, feierte sein Startelf-Debüt für den HSV. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Schalke war effektiver. Burgstaller erzielte nach der ersten guten Chance der Platzherren und einer Flanke von Nabil Bentaleb das 1:0 per Kopf. Torjäger Klaas-Jan Huntelaar hatte Pech und traf in seinem letzten Heimspiel im S04-Trikot mit seinem Kopfball in der 33. Minute nur den Innenpfosten. Den Nachschuss beförderte Burgstaller freistehend über das leere Tor.

HSV verbessert

Nach der Pause erhöhte der HSV noch mal die Schlagzahl und drängte die Schalker sogar phasenweise an den eigenen Strafraum. Doch weiter fehlte dem Team um die Ex-Schalker Kyriakos Papadopoulos und Lewis Holtby die Zielstrebigkeit im Abschluss.

Allerdings präsentierten sich die Hamburger gefestigter als noch in den Spielen gegen Mainz (0:0) und vor allem in Augsburg (0:4). Lasogga war mit einem kuriosen Tor der Retter für den HSV.

"Ich habe es gemerkt, dass ich den mit links und rechts getroffen habe. Hauptsache, der Ball ist über die Linie gegangen. Mir war alles scheiß egal, ich bin komplett rüber gerannt, weil ich die Erleichterung gespürt habe", sagte Lasogga.

Alle Spiele, alle Tore: Die Highlights des 33. Spieltags am Sonntag in Bundesliga Pur ab 9.15 Uhr im TV auf SPORT1