Thomas Müller richtet auf einer Pressekonferenz eine klare Ansage an Konkurrent RB Leipzig.

"Wir wollen Leipzig zeigen, dass wir die Nummer eins in Deutschland sind, in den letzten zwei Heimspielen einfach Spaß haben und unseren Fans eine gute Show bieten", so der Bayern-Star.

Auch zu seinen eigenen Leistungen hat der Nationalspieler einiges zu sagen: "Seit dem Winter-Trainingslager sind auch meine Leistungen auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Wenn ich ein bisschen isolierter spiele, tu ich mir ein bisschen schwerer. Ich finde auch nicht, dass jeden Tag groß über mich diskutiert wurde."

Der 27-Jährige sagte aber auch: "Ich habe diese Saison in den vermeintlich wichtigen Spielen nicht die Rolle gespielt, die ich spielen wollte."

Angesprochen auf eine mögliche Teilnahme am Confed-Cup im Sommer antwortete er: "Eine Entscheidung gibt es noch nicht."