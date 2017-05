Der Hamburger SV trifft bei seinem Entscheidungsspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg angeblich auf einen alten Bekannten.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Manuel Gräfe die Partie als Schiedsrichter leiten. Eine brisante Ansetzung: Gräfe hatte 2015 auch den Relegations-Thriller gegen Karlsruhe geleitet. Nach einem umstrittenen Freistoß-Pfiff in der Nachspielzeit erzielte der HSV damals den Ausgleich und später in der Verlängerung den Siegtreffer.

HSv-Trainer Markus Gisdol will diese Thematik vor dem Abstiegskracher ausblenden: "Es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen. Ich hoffe, dass keine engen Entscheidungen für den Ausgang des Spiels nötig sind. Das wäre am Allerbesten. Falls doch, hoffe auf faire und klare Entscheidungen eines guten Schiedsrichters, so der 47-Jährige auf der Pressekonferenz.

Der angebliche Grund, warum der DFB Gräfe trotzdem schickt: Mehrere andere Top-Schiris kämen nicht in Frage.

Wolfgang Stark pfeift am Samstag zum letzten Mal und soll kein heikles Spiel leiten müssen, Dr. Felix Brych und Deniz Aytekin soll vor ihren wichtigen Spielen (Champions-League-Finale und DFB-Pokalfinale) auch keine weitere Brisanz-Partie zugemutet werden.

Felix Zwayer ist bei der U20-WM in Südkorea.