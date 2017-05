Für Borussia Dortmund geht es im vermeintlichen Endspiel um die direkte Champions-League-Qualifikation am Samstag (ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1. fm und im LIVETICKER) gegen die TSG Hoffenheim um alles.

Einen Punkt liegen die Kraichgauer derzeit vor dem BVB (Bundesliga: Die Tabelle), für den Ende Mai auch noch das Finale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt in Berlin ansteht.

Die Pressekonferenz mit Trainer Thomas Tuchel LIVE:

+++ PK startet jeden Moment +++

Der 43-Jährige BVB-Coach wird um c.a. 13.30 Uhr auf dem Podium erwartet.

+++ Wagner schickt Kampfansage +++

Hoffenheims Sandro Wagner ist bekannt für klare Worte, die er nun auch Richtung BVB schickt:"Da herrscht eine Super-Stimmung, aber von uns scheißt sich jetzt keiner in die Hose", erklärt der 29-Jährige in der Bild vor dem womöglich vorentscheidenden Aufeinandertreffen im Rennen um Platz drei.

Ob das Thomas Tuchel genauso sieht?

+++ Kommt ein Frankreich-Juwel? +++

Nach den Wechseln von Innenverteidiger Ömer Toprak von Bayer Leverkusen und Offensivspieler Mahmoud Dahoud von Borussia Mönchengladbach soll der BVB bereits den nächsten Transfer für die neue Saison forcieren.

Gespräche mit Dan-Axel Zagadou, Kapitän der französischen U18-Nationalmannschaft und Innenverteidiger der Reserve von Paris St. Germain, sind laut kicker weit fortgeschritten.

+++ Nagelsmann sieht Druck beim BVB +++

Der Druck liege "mehr bei Dortmund", erklärte der Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann vor dem Gastspiel im Signal Iduna Park: "Das ist einfach so - das sage ich nicht für irgendwelche Psychospielchen, oder was da geschrieben wurde. Der größere Druck liegt beim BVB, das wissen sie in Dortmund auch."