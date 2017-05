Anzeige

Trainer Markus Weinzierl verpasst seiner Mannschaft den letzten Feinschliff in London © Getty Images

Die Generalprobe von Schalke 04 für das Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde findet in London statt. Bei Crystal Palace will Markus Weinzierl dem Team den letzten Schliff verpassen.