Der Hamburger SV empfängt den FSV Mainz am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Kracher im Tabellenkeller.

Die Ausgangslage könnte für beide Vereine kaum brenzliger sein (das Spiel ab 15.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio SPORT1.fm). Hamburg ist Tabellensechzehnter und steuert zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren auf die Relegation zu. Mainz findet sich punktgleich nur aufgrund der besseren Tordifferenz noch am sicheren Ufer wieder.

Hamburg ist seit drei Spielen ohne Punktgewinn. Trainer Markus Gisdol hatte daher den ehemaligen Kapitän Johan Djourou, Ashton Götz und Nabil Bahoui unter der Woche aus dem Kader geworfen. Die Botschaft: Voller Fokus auf den Klassenerhalt. Für alle, die nicht mitziehen, ist kein Platz.

Schalke hofft noch auf Europa

Der FSV konnte aus den letzten drei Spielen immerhin vier Punkte holen, der leichte Aufwärtstrend ging jedoch zuletzt beim 1:2 gegen Gladbach wieder in die Brüche.

Im zweiten Duell des Tages geht es um die Qualifikation für das internationale Geschäft. Der SC Freiburg misst sich vor heimischem Publikum mit dem FC Schalke (17.30 Uhr). Freiburg fehlt als aktuellem Achten nur ein Punkt auf Rang sechs, bei den Königsblauen sind es vier.

