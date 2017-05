Hoffenheim-Kaptän Sebastian Rudy hat keine Angst vor seinem Wechsel nach München.

"Ich gehe so oder so mit breiter Brust zu den Bayern. Ich weiß ganz genau, was ich kann und dass ich mich nirgendwo verstecken muss", sagte der Nationalspieler, der im Sommer ablösefrei an die Isar wechselt, dem Kicker.

Der 27-Jährige hat auch schon eine klare Vorstellung, wo er spielen möchte: "Das ist ganz klar mein Ziel, auf der Sechs zu spielen. Da sehe ich mich am besten aufgehoben. Jeder weiß, das ist meine Lieblingsposition." Aber auch die rechte Seite, wo ein Nachfolger für Philipp Lahm gesucht wird, sei für ihn eine Option, erklärte Rudy.

Video Das sagt Müller zu Bayerns Umbruch

Mit dem Wechsel zum Rekordmeister hofft Rudy auch, dass seine Karriere in der Nationalmannschaft neuen Schwung aufnimmt. "Ich denke meine WM-Chancen stehen nicht so schlecht, eine gute Saison in München kann da sicher noch helfen."

Vor der EM in Frankreich wurde Rudy aus dem Kader gestrichen – "ein Nackenschlag" für den 27-Jährigen. "Aber ich habe das eher als Chance wahrgenommen, als Herausforderung noch stärker zurückzukommen", erklärte Rudy.

In der laufenden Saison hat der Kapitän der TSG Hoffenheim 31 Einsätze bestritten und kann die Kraichgauer erstmals in der Vereinsgeschichte in die Champions League führen.