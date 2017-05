Die Bundesliga auf der Zielgeraden: Das Titelrennen ist zwar schon entschieden, dennoch hat sich die Redaktion von Tipp-weltmeister.com das Duell zwischen Bayern München und Darmstadt 98 näher angeschaut. Woche für Woche beleuchtet Tipp-Weltmeister.com die Highlights der Bundesliga und liefert passende Wettvorschläge sowie Sportwetten-Tipps.

Versaut Schlusslicht Darmstadt den Bayern die Meisterfeier?

Nach dem geplatzten Triple- sowie Double-Traum folgte durch das 6:0 in Wolfsburg der vorzeitige Bundesliga-Titel für die Bayern. Am Samstag wird der neue sowie alte Champion vor ausverkauftem Haus den Fast-Absteiger aus Darmstadt empfangen.

Der Tabellenletzte mischt auf der Zielgeraden die Liga auf. In der Allianz Arena winkt der Elf von Torsten Frings der vierte Liga-Sieg in Serie. Der Tipp auf den krassen Außenseiter wird mit Quoten um 26 belohnt - bei einem Wetteinsatz von 10 Euro gäbe es bei einem überraschenden Darmstadt-Sieg das 26-fache wieder ausgezahlt.

Darmstadt punktete zuletzt mehr als die Bayern

Mit den Siegen gegen Freiburg (2:0), Hamburg (2:1) und Schalke (2:1) sammelte der Tabellenletzte neun Punkte aus den vergangenen fünf Liga-Partien. Die Elf von Carlo Ancelotti kommt dagegen im selben Zeitraum mit zwei Dreiern (Wolfsburg & Dortmund) sowie zwei Unentschieden auf acht Punkte.

Tore dürften bei der Begegnung zwischen beiden Clubs am Samstag ab 15:30 Uhr auch zu erwarten sein. Lewandowski, Müller und Co. stehen in der Bundesliga für die beste Offensivabteilung (78 Tore). Zugleich stellt Darmstadt mit bislang 58 Gegentoren die zweitschlechteste Defensive.

Ergebnistipp bringt Top-Quote

Als im Vorjahr die Meisterschaft auswärts klargemacht wurde, empfing der FC Bayern den Absteiger aus Hannover. Die Münchener setzten sich mit 3:1 durch und feierten im Anschluss eine rauschende Meisterparty. In der Vorsaison schlug man den kommenden Gegner Darmstadt ebenfalls mit 3:1. Wer am Samstag auf dasselbe Ergebnis setzen will, bekäme bei einem Tipp auf das 3:1 das 11-fache seines Wetteinsatzes im Erfolgsfall zurück.

Wer gewagter zur Sache gehen will, entscheidet sich für eine Scorecast-Wette. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus 1. Torschütze sowie dem genauen Endergebnis. Quote 81 wartet auf die Kombination aus Robert Lewandowski (1. Torschütze) und dem 3:1-Endergebnis. Der polnische Superstar trat bislang neun Mal als erster Torschütze in der laufenden Bundesliga-Spielzeit in Erscheinung.

