Zwei Spieltage sind in der Bundesliga noch zu absolvieren. Die Bayern haben den Titel bereist unter Dach und Fach gebracht, und mit Darmstadt steht auch der Absteiger fest. Weitere sechs Teams kämpfen dagegen noch um den Liga-Verbleib.

Die Redaktion von Tipp-Weltmeister.com hat sich die Duelle zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV sowie Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln näher angeschaut.

Erneute Zitterpartie der Hamburger

Der Bundesliga-Dino schwächelt auf der Zielgeraden. Aus den vergangenen vier Spielen gab es lediglich einen Punkt. Am Samstag tritt der Tabellen-16. auf Schalke an. Das Duell gegen die Königsblauen weckt Erinnerungen - in einer ähnlich prekären Lage feierte der HSV 2015 einen 2:0-Heimerfolg gegen Schalke und sicherte sich Relegationsplatz 16.

Bei einem Auswärtssieg der Hanseaten gäbe es bei zehn Euro Wetteinsatz eine Auszahlung von 35 Euro. Das entspricht einer Quote von 3,50.

Kann Leverkusen Abstiegskampf?

Die Werkself hat es selbst in der Hand. Mit einem Dreier gegen Rivale Köln wäre der Klassenerhalt geschafft. Doch die Kölner träumen noch von der Europa-League-Teilnahme. In der vergangenen Spielzeit feierte der FC in der BayArena einen 2:1-Auswärtssieg. Gleichzeitig sind die Leverkusener seit fünf Heimspielen ohne Sieg.

Eine Quote von 2,40 winkt bei einem Tipp auf Anthony Modeste als Torschützen im Spiel. Der Franzose ist der Torgarant des Tabellensiebten - bereits 25-mal traf der Stürmer ins gegnerische Netz - auswärts allerdings zuletzt Mitte März beim 2:2-Remis in Ingolstadt.

Abstiegswette: Wer muss runter?

Heißester Anwärter auf den Abstieg ist Ingolstadt mit einer Quote von 1,10. Bei zehn Euro Wetteinsatz gäbe es magere 11,10 Euro zurück. Der HSV folgt mit Quote 3,20, danach kommen Mainz (5,00), Augsburg (7,50) sowie Wolfsburg (10). Leverkusen gilt mit einer Quote von 101 als unwahrscheinlichster Absteiger. Behalten die Buchmacher recht?

Ingolstadt hat auf Platz 17 vier Punkte Rückstand auf den HSV und tritt jetzt beim SC Freiburg an. Mainz (15.) trifft auf die Frankfurter Eintracht, die Wolfsburger (14.) bekommen es vor den eigenen Fans mit Borussia Mönchengladbach zu tun und der FC Augsburg (13.) muss gegen die Borussia aus Dortmund ran.

Weitere Sportwetten-Tipps und Informationen finden sich auf www.tipp-weltmeister.com.