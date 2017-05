Holger Badstuber verlässt den FC Bayern nach Saisonende - so viel ist nach der Pressemitteilung der Bayern am Freitag sicher.

Die Art und Weise des Abschieds vom Publikumsliebling gefällt den Fans des FC Bayern überhaupt nicht.

"Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Freitag in einer "Klarstellung" zur Zukunft des Ur-Münchners.

Diese lapidare Meldung ist in den Augen der Bayern-Anhänger alles andere als angemessen - und offenbar sieht das auch Holger Badstuber so.

Der Verteidiger bzw. Badstubers offizieller Account gab einem Instagram-Post, der zwar einerseits ein Dankeschön an Badstuber war, andererseits aber auch Kritik an den Verantwortlichen äußerte, ein Herz.

Ein Fan forderte, dass man Badstuber zur Meisterfeier auf den Marienplatz einladen solle. Da Schalke allerdings am Samstag ebenfalls spielt, könnte dieses Unterfangen unmöglich werden.

Ein User erkannte, dass die Mitteilung zum Wechsel von Medhi Benatia 317 mehr Zeichen hatte als Badstubers Meldung.