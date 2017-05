Ein Golfset für die Fußball-Rente: Bayern München hat am Samstagnachmittag vor dem Spiel gegen den SC Freiburg seinen Kapitän Philipp Lahm vor dessen 332. und letzten Bundesligaspiel für den deutschen Fußball-Rekordmeister verabschiedet.

Lahm erhielt von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß eine Golftasche mit Schlägern, ein von jungen Bayern-Fans gestaltetes Bild und einen Blumenstrauß.

Die 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena feierten Lahm mit Standing Ovations und Sprechchören. Lahm (33) hatte den Platz vor seinem letzten Einsatz mit seinem Sohn Julian als "Einlaufkind" betreten.

Fans huldigen Badstuber

Außerdem wurden Xabi Alonso, der nach 117 Einsätzen für die Bayern ebenfalls seine Karriere beendet, und Torwart Tom Starke in Rente geschickt.

Des Weiteren waren deutliche "Badstuber, Badstuber"-Rufe aus dem Bayern-Fanblock zu hören.

Der 31-malige Nationalspieler Holger Badstuber wird nach Saisonende nicht zu seinem Jugendklub FC Bayern zurückkehren.

"Es war von Anfang an klar, dass Holger Badstuber nach seiner Ausleihe an den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung wahrscheinlich im Ausland suchen will", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer "Klarstellung" zur Zukunft des Ur-Münchners.