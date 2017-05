Sportdirektor Ralf Rangnick von RB Leipzig traut Joshua Kimmich bei Bayern München eine große Zukunft zu. "Wenn er sich in den nächsten Jahren weiter so entwickelt, kann er einmal die Position des Kapitäns einnehmen", sagte der 58-Jährige über den ehemaligen RB-Spieler am Freitagabend beim Sportbuzzer Fan-Talk 3.0 in Leipzig.

"Er bringt von seiner Persönlichkeitsstruktur alles mit, um Kapitän zu sein."

Eine Rückkehr Kimmichs zum Aufsteiger und Champions-League-Teilnehmer Leipzig wäre für Rangnick ein "schöner Traum", den er aber für sehr unerfüllbar hält: "Er wird nur dann von den Bayern weggehen, wenn sie ihn vom Hof jagen. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen", sagte Rangnick.

Kimmich spielte von 2013 bis 2015 in Leipzig. Seit der Saison 2015/2016 steht er beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag.