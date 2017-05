Eigentlich hatte der FC Schalke 04 am 04. Mai allen Grund zu Feiern. Schließlich beging der Klub seinen 113. Geburtstag. Im Zuge dessen verkündete der Verein eine Umstellung bei den Stehplatzkarten. Demnach sollten alle Stehplatz-Tageskarten in der Nordkurve zur Saison 2017/2018 in Saisonkarten umgewandelt werden. Dadurch wollte man die Dauerkarten-Warteliste abarbeiten, weshalb in der Ankündigung von einer "einmaligen Chance" für alle wartenden Fans die Rede war.

Doch bei den Fans stieß diese "einmalige Chance" auf wenig Gegenliebe. Stattdessen wurden die Verantwortlichen vor allem in den sozialen Netzwerken und Foren stark kritisiert. Zu den noch harmloseren Kommentarinhalten zählten: "Lack gesoffen?", "Verarschen können wir uns selbst" oder "Gegründet von Kumpeln und Malochern, ruiniert von Idioten im Anzug."

Anstatt den 113. Vereinsgeburtstag zu feiern, brach ein regelrechter Shitstorm über die "Königsblauen" herein.

Einige sahen auch das Leitbild des Arbeiter- und Malochervereins FC Schalke 04 verraten, schließlich könnten sich viele Fans aus den verschiedensten Gründen keine Dauerkarte leisten. Dabei steht in Punkt 04 des Leitbilds: "Aus unserer Tradition als Bergarbeiterverein heraus bekennen wir uns zu unserer sozialen Verantwortung." Durch die neue Dauerkartenregelung wäre dieser Passus ad absurdum geführt.

Klub bedankt sich für "konstruktive Kritik"

Diese Kritik zeigte Wirkung. Am Freitag teilte der FC Schalke 04 mit, dass es auch in der neuen Saison Stehplatz-Tageskarten geben werde. Der Verein schreibt: "Die Meldung "Umwandlung: Saisonkarten im Stehplatzbereich" hat für Irritationen und Unverständnis gesorgt. Das bedauern wir und korrigieren unsere falsche Entscheidung."

Zugleich bedankt sich der Tabellenzehnte für die "überwiegend konstruktive Kritik". Außerdem bestätigte der Klub, dass wie angekündigt die Ticketpreise für die Nordkurve unverändert bleiben.

Damit dürfte dem Verein weiterer Unmut seitens der Fans erstmal erspart bleiben. Das ist auch wichtig, denn die Mannschaft braucht volle Unterstützung für das Erreichen der Europapokalplätze. In so einer Situation kämen Nebenschauplätze sehr ungelegen. Mit einem Sieg am Sonntag beim Tabellensiebten SC Freiburg (ab 17.30 Uhr LIVE in unserem Sportradio sport1.fm und im LIVETICKER) würde Schalke mit Freiburg gleichziehen und einen wichtigen Schritt Richtung Europa machen.