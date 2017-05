Bereits zweimal hat der Hamburger SV nur dank der Relegation den Abstieg in die 2. Bundesliga vermieden - und auch in dieser Saison könnte die Relegation zum rettenden Anker für den HSV werden.

Umso überraschender kommt es, dass ausgerechnet Hamburgs Manager Jens Todt die Abschaffung der Relegation fordert.

"Natürlich ist die Relegation für die Fans eine spannende Sache. Aber ich bin generell dafür, sie abzuschaffen", sagte Todt der Bild.

Der 47-Jährige war 2015 selbst Leidtragender der Relegation. Damals war Todt Sportchef des Karlsruher SC und musste zusehen, wie der Tabellendritte der 2. Liga in der Relegation in letzter Sekunde an Hamburg scheiterte.

Todt erinnert sich auch heute noch ungern an die Relegations-Spiele zurück: "Wenn man als Zweitligist eine richtig gute Saison spielt und dann so knapp scheitert wie wir damals mit Karlsruhe, dann ist das extrem bitter.

Der Hamburger SV steht zwei Spieltage vor Saisonende auf dem 16. Tabellenplatz, der die dritte Relegation in den letzten vier Jahren zur Folge hätte.