Jerome Boateng hat sich nach seiner beim Saisonfinale des FC Bayern erlittenen Verletzung zu Wort gemeldet.

Der Innenverteidiger gab nach seiner neuerlichen Muskelverletzung Entwarnung.

"Das letzte Spiele der Saison war für mich wegen meiner Verletzung nervig. Es ist nicht so schlimm und ich werde in ein paar Wochen fit sein. Danke für die Unterstützung", schrieb Boateng bei Twitter.

Der Nationalspieler hatte sich am Wochenende im Spiel gegen den SC Freiburg am Oberschenkel verletzt und musste schon in der Anfangsphase ausgewechselt werden.

Sein Verein hatte bereits mitgeteilt, dass er lediglich mehrere Wochen ausfallen werde und der Start in die nächste Saison nicht gefährdet sei.

In der abgelaufenen Spielzeit hatten diverse muskuläre Probleme den Weltmeister immer wieder zurück geworfen.