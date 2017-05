Der heiße Abstiegsknaller zwischen dem Hamburger SV und VfL Wolfsburg erhält zusätzliche Brisanz. Der DFB hat Schiedsrichter Manuel Gräfe für das Spiel nominiert. Ausgerechnet jenen Unparteiischen, dem der HSV seine Erstklassigkeit zu verdanken hat.

Rückblick: In der Abstiegsrelegation 2015 stand der HSV mit einem Bein in der 2. Liga. Im Rückspiel pfiff Gräfe in der Nachspielzeit ein umstrittenes Handspiel gegen den Karlsruher SC. Hamburg traf per Freistoß zum Ausgleich - und sprang dem Abstieg im letzten Moment von der Schippe.

Zwei Jahre später bestreitet der Bundesliga-Dino wieder ein Alles-oder-Nichts-Spiel - und wieder ist Gräfe mit von der Partie.

Gräfes Ansetzung für Heynemann "unglücklich"

Der frühere FIFA-Referee Bernd Heynemann sieht die Ansetzung des Berliners kritisch. "Man kann nur hoffen, dass nichts passiert. Aber wenn in einer entscheidenden Szene etwas passieren sollte, hat der DFB ein Problem", sagte Heynemann bei SPORT1. Der 63-Jährige erinnert sich an das Zerwürnis zwischen Schalke 04 und Ex-Weltschiedsrichter Markus Merk.

"Was das für Nachwirkungen haben kann - auch noch Jahre danach -, haben wir ja bei Markus Merk 2001 gesehen, als er den Freistoß in Hamburg für Bayern gegeben hat. So etwas wirkt nicht nur ein paar Monate, sondern Jahre nach", sagte Heynemann. Mit Blick auf Gräfes Spiel am kommenden Samstag sagte er: "Jetzt diese Ansetzung zu treffen, ist sehr unglücklich."

Merk: "Schiedsrichter soll nicht im Fokus stehen"

Unterstützung erhielt Heynemann von Merk persönlich: "Hätte man mich gefragt, welcher Schiedsrichter für dieses Spiel nicht in Frage kommt, wäre ich auf genau einen Namen gekommen", sagte Merk der Hamburger Morgenpost. Er meinte Gräfe.

"Diese Ansetzung ist für mich unglaublich erstaunlich. Ich verstehe sie nicht. Das Wichtigste ist immer, dass der Schiedsrichter nicht im Fokus steht – sondern das Spiel! Das ist hier, bei aller unbestrittenen Kompetenz von Manuel Gräfe, nicht möglich", sagte Merk.

Der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann sprach sich bei Sky indes für Gräfe aus: "In wichtigen Spielen kommt es immer auf die Qualität des Schiedsrichters an. Manuel Gräfe hat die meiste Erfahrung, so gesehen ist die Ansetzung vollkommen nachvollziehbar", sagte er.