Co-Trainer Robert Kovac von Eintracht Frankfurt hat am Montagabend mit einer beherzten Rettungstat einen flüchtenden Räuber im Frankfurter Westend zur Strecke gebracht.

Der Dieb hatte gegen 22 Uhr einen 72 Jahre alten Rentner überfallen und war weggerannt. Von den Hilfeschreien des Opfers alarmiert, verfolgte Kovac den Täter und konnte diesen schon nach wenigen Metern stellen.

"Da sieht man, dass er durchtrainiert ist", sagte ein Polizeisprecher über den einstigen Profi, der an der Seite von Bruder Niko ein Trainergespann bei der Eintracht bildet.

"Zivilcourage ist wichtig, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich immer so handeln würde. Das kommt immer auf die Situation an", sagte Kovac am Tag nach dem Vorfall: "Ich bin aber froh, dass es so ausgegangen ist."

Das Opfer hatte kurz vor dem Überfall 40 Euro an einem Geldautomat abgehoben und weckte so wohl das Interesse des 28 Jahre alten Täters. Dieser soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.