Sicherheit ist Trumpf bei der Bundesliga-Relegation: Um Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Fans zu minimieren, dürfen die Anhänger von Eintracht Braunschweig im Hinspiel am Donnerstag beim Nachbarn VfL Wolfsburg (Do., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)nicht ihre gewohnten blau-gelben Trikots tragen. Diese Maßnahme wurde am Dienstag bekannt gegeben.

"Das ist schade. Ich hätte Schwierigkeiten, das meinem Sohn zu erklären", sagte dazu Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht. Fußballfreunden aus beiden Lagern wurde zudem dringend nahegelegt, nicht ohne ein Ticket in der Tasche zum jeweiligen Auswärtsspiel anzureisen.

In einem gemeinsamen Appell mahnten Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs und sein Braunschweiger Amtskollege Ulrich Markuth überdies Fairness vor und in den jeweiligen Stadien an. Zum Rückspiel in der Löwenstadt kommt es am 29. Mai im Eintracht-Stadion

"Wir wünschen uns zwei hochklassige und vor allem friedliche Fußballfeste. Klar ist aber auch: Fußball ist nur ein Spiel", heißt es in der Erklärung.