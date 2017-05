Rudi Völler hat im Transfer-Poker um Julian Brandt ein Machtwort gesprochen. Bayer Leverkusens Sportdirektor schickte deutliche Worte an die Konkurrenz.

"Das gilt für Julian Brandt und alle anderen Spieler: Am Ende entscheiden wir, wer den Verein im Sommer verlassen wird", stellte Völler im Volkswagen Doppelpass auf SPORT1 klar und fügte an: "Julian Brandt bleibt definitiv in Leverkusen."

"Wir verkaufen ab und zu Spieler für den Kreislauf des Geldes, aber wir haben die letzten Jahre sehr gut in der Champions League eingenommen und können auch ein Jahr ohne internationalen Wettbewerb überstehen", begründete Völler seine Haltung.

Zu Brandt hatte es immer wieder Gerüchte über einen vorzeitigen Wechsel zum FC Bayern gegeben. Der 21 Jahre alte Shootingstar selbst hatte sich erst kürzlich zu den Spekulationen geäußert. "Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in der nächsten Saison auf sehr viele Spiele zu kommen. Das ist hier in Leverkusen auf jeden Fall gegeben", sagte Brandt dem Focus.

Der Nationalspieler besitzt bei der Werkself noch einen Vertrag bis 2019.