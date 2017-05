Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Neven Subotic wird in der nächsten Saison nicht mehr für den 1. FC Köln spielen.

Der von Borussia Dortmund bis zum Ende der Spielzeit an den "Effzeh" ausgeliehene Verteidiger wurde auf der Abschluss-Party des Vereins nach dem letzten Spieltag offiziell verabschiedet. Im letzten Spiel gegen den FSV Mainz hatte der 28-Jährige schon nicht mehr im Kader gestanden.

In der Bundesliga kam Subotic in einer halben Saison in zwölf Spielen für die Kölner zum Einsatz. Nach Ablauf des Leih-Geschäfts kehrt er nun zum BVB zurück, wo er einen noch bis 2018 gültigen Vertrag besitzt.