Philipp Lahms Karriere ist gepflastert von Erfolgen. Mit dem FC Bayern wurde er acht Mal Deutscher Meister, sechs Mal DFB-Pokalsieger, Champions-League-Sieger, Klub-Weltmeister und UEFA-Supercupsieger 2013. Im Jahr 2014 führte er die deutsche Nationalmannschaft als Kapitän zum WM-Titel in Brasilien.

Es soll trotzdem Klubs gegeben haben, die das wahre Talent des Außenverteidigers verkannt haben. Zu ihnen zählt Zweitligist Arminia Bielefeld.

Dessen Klublegende Ansgar Brinkmann hat eine unglaubliche Geschichte rund um Lahm und den früheren Arminia-Coach Benno Möhlmann enthüllt.

Brinkmann flehte: "Den Kleinen müssen wir nehmen!"

Wie Brinkmann bei n-tv erzählte, absolvierte der damals 18-jährige Lahm in der Sommervorbereitung 2002 ein Probetraining in Ostwestfalen. Auf Empfehlung von Bayerns Amateurtrainer Hermann Gerland, selbst auch mal Cheftrainer in Bielefeld.

Ein Jungspund eine Woche lang an der Seite von Brinkmann, Wichniarek und Co. - der weiße Brasilianer war beeindruckt von Lahms Darbietungen im Training. Er wurde persönlich bei Coach Möhlmann vorstellig: "Trainer, den Kleinen, wir müssen den Kleinen nehmen!"

Doch Möhlmann nahm den Rat nicht an. Bei n-tv berichtete Brinkmann jetzt von der damaligen Reaktion: "Ansgar! Der hat keinen Offensiv-Kopfball und auch keinen Defensiv-Kopfball."

Möhlmann lehnte Lahm ab

Brinkmann gab nicht auf, flehte seinen Trainer an: "Benno, der hat in der ganzen Woche keine Zweikampf verloren. Ich komme an dem nicht vorbei. Das habe ich noch nicht erlebt."

Doch Möhlmann, als harter Hund bekannt, ließ sich nicht umstimmen. Wohl auch, weil er das wahre Talent Lahms damals verkannte.

Ein Jahr später wurde Lahm zum VfB Stuttgart verliehen und reifte unter Felix Magath zum Bundesliga-Spieler.

In der Nachbetrachtung befand sein damaliger Fürsprecher Brinkmann: "Diese Geschichte ist großartig für Philipp Lahm, aber tragisch für Arminia Bielefeld. Ich weiß wirklich nicht was die damals gesucht haben. Wir hatten Spieler, die konnten Kopfballduelle gewinnen. Wir hatten Spieler, die konnten grätschen. Aber dann gingen die Probleme los!"

Noch einmal erinnerte Brinkmann seinen früheren Coach Möhlmann an die Schmach von damals. Ein Zeitungsartikel, der im Laufe der Saison 2003/04 erschien, kolportierte, dass der VfB bereit sei, vier Millionen Euro für Lahm zu überweisen. "Ich habe Benno den Artikel an die Tür genagelt", sagte Brinkmann. Eine Reaktion darauf sollte er nie erhalten.