Sorgen bei Borussia Dortmund um Julian Weigl: Der Nationalspieler musste im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg bereits in der 23. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nach einem Zweikampf mit einem Augsburger war Weigl zuvor liegen geblieben. Offenbar zog sich der 21-Jährige bei der Aktion eine Verletzung am Sprunggelenk zu.

Weigl wurde daraufhin mit einer Trage vom Platz gebracht und wenig später mit dem Krankenwagen in ein Augsburger Klinikum gefahren. Dort sollen weitergehende Untersuchungen des lädierten Knöchels Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen.

Weigl droht Pokalfinale zu verpassen

Für den BVB wäre der Verlust des Mittelfeldstrategen in der entscheidenden Saisonphase schmerzhaft: Am letzten Bundesliga-Spieltag am kommenden Samstag gegen Bremen geht es im Fernduell mit Hoffenheim noch um Tabellenplatz drei.

Am 27. Mai steht zudem im Berliner Olympiastadion das Finale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt an.