SPORT1 überträgt Spiel des 1. FC Köln in China beim FC Liaoning

vergrößernverkleinern Anthony Modeste trifft in China seinen Vorgänger beim FC, Anthony Ujah © Getty Images

Wenige Tage nach dem Einzug in die UEFA Europa League tritt der 1. FC Köln in China beim Klub des Ex-Kölners Anthony Ujah an. SPORT1 überträgt live.