Stefan Kießling denkt nach dem gelungenen Klassenerhalt mit Bayer Leverkusen über sein Karriere-Ende nach.

Der 33 Jahre alte Stürmer begründete seine Überlegungen mit seinem Gesundheitszustand und dem Mangel an Einsatzzeit.

"Dass meine Hüfte und mein körperlicher Zustand nicht der frischeste ist und ich am Sonntag auch mit Sicherheit auf meiner Couch liegen bleiben werde, damit muss ich auch umgehen können. Deswegen werde ich mir überlegen, ob ich überhaupt weitermachen werde", erklärte Kießling am Tag nach dem 2:2-Unentschieden gegen dein 1. FC Köln bei bundesliga.de.

Sein Vertrag bei der Werkself läuft noch bis 2018.

Kießling stellte klar, dass er seine Karriere nur fortsetzt, wenn er wieder häufiger zum Einsatz kommt: "Diesen Mist, der in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, mache ich nicht mehr mit. Das kann ich vom Kopf her nicht. Wenn ich da bin und mittrainiere, möchte ich auch spielen. Wie man sieht, kann ich dann auch etwas zurückgeben."

In der laufenden Saison habe er in fünf Spielen von Beginn an schließlich drei Tore gemacht: "Ich glaube, dass sagt alles." Bei der Frage nach einem neuen Trainer, der den scheidenden Tayfun Korkut beerben soll, hat er eine klare Meinung: "Ich wünsche mir einen, der mich aufstellt, und die Truppe im Griff hat."