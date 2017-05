Xabi Alonso beendet nach dem letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison gegen den SC Freiburg seine Karriere. Zu diesem Anlass hat der FC Bayern einen ganz besonderen Interview-Gast für seinen TV-Sender engagiert.

Steven Gerrard richtete emotionale Worte an den 35 Jahre alten Spanier, die diesen fast zu Tränen rührten.

"Ich möchte dir zu deinem Rücktritt gratulieren. Was für eine besondere Karriere, ein fantastischer Spieler. Für mich warst du vielleicht der angenehmste Partner, mit dem ich in meiner gesamten Karriere zusammen gespielt habe. Du bist der beste Passspieler, mit dem ich je gekickt habe", begann Gerrard.

"Ich bin sehr neidisch darauf, dass du mit der Nationalmannschaft, in Spanien und in Deutschland so viele Titel gewonnen hast. Als du damals gegangen bist, hat mich das hart getroffen. Du warst ein besonderer Spieler dieses Fußball-Klubs (FC Liverpool, Anm. d. Red.) und bist immer willkommen", ergänzte die Reds-Ikone.

Alonso und Gerrard hatten von 2004 bis 2009 gemeinsam beim FC Liverpool gespielt.