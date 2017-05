Die Bundesliga biegt auf die Zielgeraden ein. Am 33. Spieltag spielen alle Teams zeitgleich bereits am Samstag um 15.30 Uhr. Der bereits als Meister feststehende FC Bayern trifft im Prestigeduell auf Aufsteiger RB Leipzig. Zudem rücken der Kampf um die internationalen Plätze und der Abstiegskampf in den Fokus.

Die Expertenrunde diskutiert im Volkswagen Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1, in unserem Sportradio SPORT1.fm) die Highlights und Aufreger des 33. Spieltags.

Diskutiert wird mit Yussuf Poulsen, einem der wichtigsten Offensivspieler von RB Leipzig, und Reiner Calmund, Ex-Manager von Bayer Leverkusen.

Komplettiert wird die Runde im Hilton Munich Airport Hotel von Alfred Draxler (SPORT BILD), Karlheinz Wild (kicker), Daniel Berg (Funke Medien) und SPORT1-Experte Thomas Strunz. Co-Moderator des beliebtesten Fußballtalks Deutschlands ist Jochen Stutzky.