Der langjährige Manager Reiner Calmund traut dem neuen Trainer des Bundesligisten Bayer Leverkusen Großes zu.

"Heiko Herrlich wird die Aufgabe prima meistern und Erfolg mit Bayer haben. Er hat in Regensburg eine tolle Mannschaft aufgebaut und seine Handschrift hinterlassen", sagte er im Rahmen des WM-Qualifikationsspieles in Nürnberg im Mercedes-Benz Sportpresse Club: "Wichtig wird sein, dass er alle Truppen in Leverkusen hinter sich bringt."

Auch Matthias Sammer bewundere Herrlich. "Er hat Heiko als Jugendtrainer zum BVB, zu den Bayern und in die U-Mannschaften des DFB geholt", sagte Calmund: "Er hat ihn gefördert und immer an ihn geglaubt."