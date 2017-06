Werder Bremen steht unmittelbar vor der Verpflichtung des tschechischen Torwarts Jiri Pavlenka.

Der Bundesligist hat sich am Dienstag mit Slavia Prag auf einen Wechsel des 25-Jährigen an die Weser geeinigt, wie die Hanseaten mitteilten. Gegen Ende der Woche wird Pavlenka in Bremen erwartet, den obligatorischen Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag unterschreiben.

Baumann lobt Neuzugang

"Wir freuen uns sehr, dass wir Jiri von Werder überzeugen konnten. Wir haben seine Entwicklung in den letzten Jahren intensiv verfolgt", sagte Werders Sportchef Frank Baumann: "Er hat einen guten Weg genommen, hat den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und mit konstant guten Leistungen zum Erfolg von Prag in der vergangenen Spielzeit beigetragen."

Werder hätte damit Pavlenka, die bisherige Nummer eins Felix Wiedwald und Jaroslav Drobny unter Vertrag. Wiedwald soll angesichts der wachsenden Konkurrenz trotz Vertrages bis 2018 um seine Freigabe gebeten haben. Baumann wies dies allerdings als Gerücht zurück. "Ich habe da bisher von niemandem eine Bestätigung", sagte er dem Portal werderstube.de.