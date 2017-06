Fans des FC Bayern München müssen sich an ein neues Logo gewöhnen. Doch keine Panik - die Änderungen am Design des Logos sind minimal.

Daniel Nyari, Designer der Bayern, präsentierte mit einem Twitter-Post die Neuerungen.

Demnach wurde ein neues, dunkleres Blau und ein wärmeres Rot verwendet. Auch an den traditionellen bayerischen Rauten sind kleine Änderungen erkennbar. Der Winkel wurde von -30 Grad zu -35 Grad verändert, auch die Anzahl der Rauten hat sich verändert. So sind in der mittleren Reihe nur noch sieben statt acht Vierecke zu sehen. Zudem wurde die Form des Buchstaben "M" im Wort München und des "C" in FC und in München leicht angepasst.

Während auf der offiziellen Website noch das alte Logo zu sehen ist, präsentiert sich der Rekordmeister auf Twitter bereits im neuen Design.

© twitter.com/FC Bayern

Als Gründe für die Überbearbeitung nannte Nyari, dass Bayern sich als weltweite Marke auch außerhalb des Fußballs entwickelt habe. Dadurch habe man sich beim alten Design teilweise satt gesehen.