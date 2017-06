Thomas Müller hat sich wegen einer Verletzung aus der abgelaufenen Saison an der rechten Hand operieren lassen.

Der Eingriff wurde am Daumen vorgenommen, teilte Rekordmeister Bayern München am Dienstag auf seiner Homepage mit. Müller müsse daher erst einmal eine Schiene tragen. Zum Trainingsauftakt am 1. Juli sei der 27-Jährige allerdings wieder einsatzbereit.