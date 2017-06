Erst Aufstiegs-Held mit Jahn Regensburg, nun neuer Trainer bei Bayer Leverkusen.

Heiko Herrlich übernimmt beim Werksklub als Nachfolger von Tayfun Korkut: Ein Überraschungs-Coup, den Bayer mit einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag offiziell macht.

+++ Herrlich über seine Stärken +++

"Ich sehe mich noch als junger Trainer. Ich war selten Häuptling, eher Indianer. Wenn ich eine Qualität habe, dann das Beobachten: Ich beobachte, was Mannschaften erfolgreich macht, verfeinere meine Methoden mit den Erfahrungen, die ich mache. Wichtig ist mir, dass Spieler sich selbst zurücknehmen, dem Verein dienen. Was vorn auf dem Trikot draufsteht, ist wichtiger, als das was hintern draufsteht."

+++ Herrlich über seine Spielidee +++

"Kurz zusammengefasst: erfolgreich und begeisternd. Ich will, dass die Mannschaft die Zuschauer mitreißt. Das ist mir meistens gelungen, besonders in Regensburg."

+++ Völler sagt, was Herrlich ausmacht +++

"Wir wollten jemanden, der eine direkte Ansprache hat. Die Ideen, die er hat, hören sich toll an. Ohne Heiko jetzt Druck zu machen: Wir sind natürlich ein Klub, der international spielen will. Das ist unser Ziel."

+++ War Herrlichs Bayer-Vergangenheit ein Grund für die Zusage? +++

"Natürlich, auf jeden Fall. Es hat ein bisschen was von Nach-Hause-Kommen. Ich freue mich zurückzukommen und viele alte Mitarbeiter zu treffen, etwa den jetzt 82 Jahre alten Zeugwart."

+++ Völler begründet noch einmal den Wechsel +++

"Wir wissen alle, für wie gut ich Roger Schmidt halte. Auch Korkut hat es in den schwierigen Spielen sehr gut gemacht. Wir mussten trotzdem was verändern."

+++ Wie schwer fiel Herrlich der Abschied nach dem Aufstieg? +++

"Es war eine tolle Zeit mit viel Emotion, ich habe es geliebt da zu arbeiten. Jetzt war halt die Anfrage und es gab die Gespräche. Ich habe mir das angehört und wurde überzeugt."

+++ Herrlich fühlt sich nicht als B-Lösung +++

Es sei normal, dass sich Bayer auch mit anderen Kandidaten beschäftigt habe, sagt der neue Coach.

+++ Herrlich spricht +++

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und werde alles dafür tun, es zurückzugeben." Nach der missratenen Vorsaison wolle er Leverkusen nun zurück zu altem Erfolg führen. "Nach oben sind keine Grenzen gesetzt."

+++ Rudi Völler spricht +++

"Wir haben einen Verein mit vielen jungen Spieler, der aber auch erfolgreich sein will", sagt Völler. Herrlich passt ihm offensichtlich in dieses Konzept. "Ich habe gemerkt, wie er brennt", berichtet Völler von seinem Gespräch mit Herrlich, auch darauf, junge Spieler besser zu machen: "Nach dem Urlaub geht hier richtig die Post ab."

+++ Rudi Völler spricht +++

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche geführt", erinnert er. Zwei Kandidaten hätten abgesagt, "das ist aber kein Problem in diesem Geschäft". Heiko Herrlich habe sich dann als Alternative aufgedrängt, auch durch die Zweitliga-Relegation gegen 1860: "Das war beeindruckend."

+++ Geschäftsführer Schade stellt Herrlich vor +++

Zunächst zählt der Boss Herrlichs Verdienste auf und seine Vorgeschichte mit Bayer.