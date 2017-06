Nachdem sich der FC Schalke 04 und Adidas im Sommer 2018 nach 55 Jahren trennen, haben die Königsblauen wohl einen neuen Ausrüster gefunden.

Laut Bild soll der englische Sportartikelhersteller Umbro die Knappen in Zukunft ausstatten. Bei Geheimverhandlungen in London sollen sich beiden Seiten auf einen Vertrag bis 2021, mit Option auf eine einjährige Verlängerung, geeinigt haben. Rund sechs Millionen Euro soll Umbro jährlich an die Schalker überweisen.

Im Vergleich mit anderen Bundesliga-Teams keine sonderlich hohe Summe. Der FC Bayern erhält von Adidas jährlich rund 60 Millionen Euro. Offenbar wollten die Herzogenauracher von den eher mäßigen Leistungen der Königsblauen profitieren und nur noch rund 3,5 Millionen plus erfolgsabhängige Boni bezahlen. Außerdem war wohl nur eine Verlängerung des laufenden Vertrages bis 2020 angedacht.

Umbro stattet bisher den FC Everton, PSV Eindhoven und den 1. FC Nürnberg aus.