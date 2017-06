Mitte nächster Woche dürfte Borussia Dortmund seinen neuen Cheftrainer präsentieren. Peter Bosz, derzeit noch bei Ajax Amsterdam in Amt und Würden, gilt als designierter Nachfolger von Thomas Tuchel.

Die 1a-Lösung von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Sportchef Michael Zorc ist der Niederländer allerdings nicht. Topfavorit schien lange Zeit Lucien Favre, doch die Absage durch dessen Klub OGC Nizza zwang die BVB-Verantwortlichen zum Umdenken.

Doch auch bei Bosz gibt es ein Problem, an dem Watzke und Co. gerade arbeiten: Der Niederländer hat noch einen Vertrag bis 2019, für dessen vorzeitige Auflösung man wohl um die fünf Millionen Euro Ablöse berappen müsste.

Doch wer ist dieser Bosz überhaupt? Für welchen Fußball steht er - und passt er ins Umfeld der Schwarz-Gelben?

Skepsis bei BVB-Fans

In den Dortmunder Internet-Foren herrscht mehr Skepsis als Vorfreude über den möglichen neuen Mann an der Seitenlinie - und das liegt nicht daran, dass der Coach unlängst verriet, dass seine Großmutter Schalke-Fan war.

Stellvertretend für viele schwarz-gelbe Anhänger schrieb ein User: "Ich weiß nicht. Wer als Trainer im Alter von 53 Jahren bisher noch nicht positiv in Erscheinung getreten ist und nur die abgelaufene Saison vorweisen kann, sollte eigentlich nicht den Ansprüchen von Borussia Dortmund genügen."

Es gibt aber auch positive Reaktionen: "Mit Bosz könnte ich gut leben", meinte ein anderer Fan. Und: "Er lässt den Fußball spielen, den die BVB-Fans gerne sehen. Mit Ajax hat er gezeigt, dass er Ahnung von Taktik und Spielweise hat."

Genau das dürfte auch der Punkt gewesen sein, der die BVB-Verantwortlichen überzeugte: Mit einem blutjungen Team schaffte Bosz Platz zwei in der Liga und das Finale in der UEFA Europa League gegen Manchester United - auch wenn Ajax am Ende 0:2 verlor.

Bosz: Als Profi keine große Nummer

Die ganz große Nummer war Bosz als Profi nicht. Zu seiner aktiven Zeit spielte er für Klubs wie Vitesse Arnheim, RKC Waalwijk, Feyenoord Rotterdam oder den japanischen Erstligisten JEF United.

In Deutschland schnürte er 1998 für Hansa Rostock die Fußballschuhe (14 Spiele). Bosz spielte außerdem von 1991 bis 1995 acht Mal für die niederländische Nationalmanschaft und nahm mit ihr an der EM 1992 teil.

Mit Feyenoord wurde er 1993 Meister und drei Mal Pokalsieger (1992, 1994 und 1995).

2000 startete Bosz dann seine Trainerkarriere bei seinem Jugendverein AGOW Apeldoorn. Danach arbeitete er bei kleineren Vereinen wie De Graafschap, Heracles Almelo oder Maccabi Tel Aviv.

Offensiver und attraktiver Fußball

Ein Punkt, der Watzke und Zorc vor allem überzeugt haben dürfte, ist Bosz' Jugendförderung. Das Durchschnittsalter des Amsterdamer Kaders lag bei 22,7 Jahren - damit war Ajax noch um einiges jünger als die Dortmunder Mannschaft (25,54).

Seine Trainer-Vorbilder sind Pep Guardiola und die 2016 verstorbene Fußball-Legende Johan Cruyff. Dessen Sohn Jordi holte den Coach als Manager nach Tel Aviv und sagt über Bosz: "Peter liebt die Fußball-Philosophie meines Vaters: sehr offensiv, sehr dynamisch. Ein großartiger Typ, sehr beliebt bei den Spielern. Als Trainer ist er definitiv bereit für den nächsten Schritt."

Kurz vor dessen Tod traf Bosz auch Johan Cruyff in Tel Aviv. "Wir waren eine Woche zusammen. Es war wundervoll. Ich habe nur zugehört und habe genug für zehn Jahre gelernt", sagte er über sein Vorbild im Guardian.

Und wie sieht Bosz sich selbst? Auf dem Platz war er ein "Zerstörer", wie er einmal sagte. Als Trainer würde ihm das aber "keinen Spaß" machen. Er wolle viel lieber als Trainer auf der Bank "einen lustigen Nachmittag erleben" und dies gelinge "nicht mit negativem Fußball".

Sollte ihm das auch in Dortmund gelingen, wären die Vorlieben seiner Verwandtschaft endgültig kein Thema mehr.