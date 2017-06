Der FC Bayern München hat den französischen Nationalspieler Corentin Tolisso verpflichtet.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von Olympique Lyon unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis 2022 und soll rund 35 Millionen Euro Ablöse kosten.

Mit Bonuszahlungen könnte die Summe angeblich auf 50 Millionen anwachsen. Damit wäre er der teuerste Einkauf in der Geschichte der Bundesliga.

"Ich hatte eine wunderschöne Zeit bei Olympique Lyon, für die ich sehr dankbar bin. Jetzt freue ich mich aber riesig, bei einem der besten Klubs in Europa spielen zu dürfen. Ich habe mir hohe Ziele mit dem FC Bayern gesteckt. Heute ist ein großer Tag für mich", sagte Tolisso in einem ersten Statement.

Wunschspieler von Ancelotti

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge fand lobende Worte für den neuen Mann: "Wir sind sehr glücklich, dass wir diesem jungen und hoch interessanten Spieler trotz großer Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern gewinnen konnten. Corentin Tolisso war der Wunschspieler von unserem Cheftrainer Carlo Ancelotti für das Mittelfeld."

Tolisso ist im Mittelfeld variabel einsetzbar, fühlt sich auf der Sechser-Position vor der Abwehr aber am wohlsten. Bei den Bayern ist er deshalb auch als Nachfolger für den spanischen Welt- und Europameister Xabi Alonso, der unlängst seine Karriere beendete, vorgesehen.

Der Franzose mit togolesischen Wurzeln besticht durch seine Laufstärke, sein gutes Aufbauspiel und seine Abgeklärtheit. Zudem ist er sehr torgefährlich. In der abgelaufenen Saison erzielte er 14 Pflichtspieltreffer und gab sieben Vorlagen.

Kein Wunder, dass auch andere Top-Klubs hinter ihm her waren. Französischen Medienberichten zufolge kämpfte auch der englische Meister FC Chelsea um seine Dienste.

Letzter Transfer? Rummenigge hält alle Optionen offen

Nach den beiden Hoffenheimer Nationalspielern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie U21-Nationalspieler Serge Gnabry (Werder Bremen) ist Tolisso bei den Bayern der vierte Zugang - und der letzte?

"Wir haben jetzt gerade mal den 14. Juni und der Transfermarkt ist noch bis Ende August auf. Wir werden sicherlich nicht frühzeitig die Tür abschließen. Aber ich kann auch nicht garantieren, dass und was noch kommen wird. Also in aller Ruhe abwarten und den Markt beobachten", so Rummenigge.

Wie die Sport Bild berichtet, haben die Münchner als Alternative zum immer teurer werdenden Offensiv-Star Alexis Sanchez (FC Arsenal) noch Yannick Carrasco (Atletico Madrid) im Visier.

Darüber hinaus weckt offenbar auch Verteidiger Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam) Begehrlichkeiten an der Isar. Der erst 17-Jährige ist bereits Stammspieler bei den Niederländern, Chefscout Michael Reschke soll den Youngster beim Europa-League-Finale persönlich vor Ort beobachtet haben.

Ähnlich wie im Fall Gnabry könnte der FCB ein Vorkaufrecht für de Ligt ins Auge fassen.