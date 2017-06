Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Mittelfeldspieler Robert Zulj vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet.

Der 25-Jährige unterschrieb beim Tabellenvierten der Vorsaison einen Dreijahresvertrag.

"Robert war in der abgelaufenen Saison eine der herausragenden Spielerpersönlichkeiten in der 2. Liga", sagte Profifußball-Direktor Alexander Rosen. Der Österreicher Zulj hat in 95 Ligaspielen für die Fürther 19 Tore erzielt und 15 weitere vorbereitet.