Bayer Leverkusen hat in seinem zweiten Testspiel in der Saisonvorbereitung eine unerwartet deutliche Niederlage kassiert.

Das Team des neuen Trainers Heiko Herrlich verlor in Hollenbach 0:3 (0:1) gegen den Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers und offenbarte fünf Wochen vor dem Saisonstart erhebliche Mängel.

Björn Jopek (23.), Marco Königs (54.) und Dominic Baumann (67.) trafen für die Kickers, die in der Vorbereitung allerdings bereits einige Wochen weiter sind als Leverkusen.

"Es war in einigen Phasen zu ruhig auf dem Platz. Daran müssen wir arbeiten", sagte Herrlich nach dem Schlusspfiff.

Freiburg geht gegen Sandhausen unter

Die ersten Gegentore in der Vorbereitung auf die neue Saison haben dem SC Freiburg dagegen die erste Niederlage beschert.

In ihrem vierten Testspiel verloren die Breisgauer in Bahlingen gegen den Zweitligisten SV Sandhausen in viermal 30 Minuten mit 0:3 (0:1).

Stürmer Andrew Wooten brachte Sandhausen in Führung (60.), Nejmeddin Daghfous sorgte mit einem Doppelpack (85./118.) für den Endstand.